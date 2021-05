Zwei weitere Corona-Testmöglichkeiten im Eichsfeld

Eichsfeld. Mobil des Roten Kreuzes steht vor einem Heiligenstädter Baumarkt. Und eine Apotheke in Arenshausen bietet den Service ebenfalls an.

Zwei weitere Möglichkeiten, um sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen, gibt es ab sofort in Heiligenstadt und in Arenshausen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

So hat der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine kleine Station direkt auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes eingerichtet. „Wir haben eine Anfrage vom Baumarkt bekommen, ob wir nicht das gesamte Gewerbegebiet dort im Bereich unterstützen könnten“, erzählt Florian Blacha vom Vorstand des DRK-Verbandes. Er betont, dass man immer dort versuche zu unterstützen, von wo man angefragt werde. „Wir sind nicht selbst losgegangen.“

Als die Anfrage vom Baumarkt kam, hat sich das DRK direkt an den Landkreis gewandt und um grünes Licht gebeten. Das kam schnell. Daraufhin wurde das Testmobil aufgebaut, das nun täglich von 13.30 bis 17.30 Uhr mit zwei DRK-Mitarbeitern besetzt ist.

Einmal pro Woche können sich Bürger nun auch dort kostenlos testen lassen, eine Terminbuchung ist nicht nötig. Das Zertifikat über ein negatives Testergebnis werde direkt ausgestellt. „Es ist 24 Stunden gültig, man kann also auch am nächsten Tag zum Beispiel in der Wilhelmstraße einkaufen“, so Blacha. Das Gesundheitsamt weist aber hin, dass sich das Schnelltestangebot an Bürger ohne akute Symptomatik richtet. Personen mit grippeähnlichen Symptomen oder anderen Symptomen, die auf Covid-19 hinweisen, werden gebeten, sich telefonisch an den Hausarzt zu wenden.

Dass es so schnell möglich wurde, dafür danken Sven Görner und Janett Beck, Leiter und stellvertretende Leiterin des Baumarktes, ganz herzlich dem Roten Kreuz.

Eine weitere Möglichkeit, sich testen zu lassen, gibt es seit Montag in der Adler-Apotheke Arenshausen. Die dortige Teststelle sei montags von 16 bis 19 Uhr und donnerstags von 8 bis 11 Uhr geöffnet, teilt Filialleiterin Sandra Herwig mit. Anmelden könne man sich über die Website der Apotheke oder telefonisch unter 036081/61293.