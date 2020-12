Zwei weitere Eichsfelder verstorben

Eichsfeld Auch am Sonntag sind zwei weitere im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbene Eichsfelder zu bedauern.

Eichsfeld. Auch am Sonntag sind zwei weitere im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbene Eichsfelder zu bedauern. Bei den in den vergangenen Weihnachtstagen und heute gemeldeten Verstorbenen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 84, 93 und 101 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 83 und 85 Jahre. Die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt somit am Sonntag im Landkreis Eichsfeld auf 63. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Um zehn Neuinfektionen steigt die Zahl der Eichsfelder bei denen ein Test positiv verlief auf insgesamt 2069 an. Aktuell sind noch 751 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamtes. Auf den Covid-Stationen werden mit Stand Sonntag, 8 Uhr, 27 Eichsfelder behandelt, acht Menschen davon mit einem schweren Verlauf. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt am Sonntag bei 366. 31 Menschen gelten wieder als genesen. Insgesamt haben somit laut Angaben des Gesundheitsamtes 1255 Eichsfelder die Krankheit überstanden.

Eine tagaktuelle Zuordnung der Neuinfektionen auf Orte im Landkreis sei derzeit nicht möglich, weshalb bis auf weiteres von dieser Darstellung abgesehen wird, heißt es aus dem Eichsfelder Landratsamt.

"Aufgrund der hohen Fallzahlen der Neuinfektionen kann es aktuell bis zu drei Tage dauern bis das Gesundheitsamt Kontaktpersonen positiv getesteter Personen telefonisch kontaktiert. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger dringend aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben, wenn sie Kontakt - mindestens 15 Minuten, weniger als 1,5 Meter Abstand ohne Mund-Nasen-Bedeckung - zu einer positiv getesteten Person hatten. Gleiches gilt, wenn Ihre Corona-Warn-App Ihnen ein hohes Risiko durch Kontakt zu einer positiven Person anzeigt. Sollten Sie selbst ein positives Testergebnis erhalten haben, informieren Sie schnellstmöglich Ihre Kontaktpersonen. red