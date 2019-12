Zwiegespräch mit dem Weihnachtsmann bei der Sparkasse in Worbis

Dass die musikalischen Weihnachtsabende der Kreissparkasse Eichsfeld einen hohen Stellenwert genießen, wurde am Montagabend deutlich. Es waren 150 Gäste, die im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse Platz genommen hatten und vom Vorsitzenden des Vorstandes, Hubert Riese, begrüßt wurden. Riese sprach von einer Tradition, die mit den Weihnachtskonzerten in Heiligenstadt und Worbis entstanden sei. „Heute wollen wir den Einkaufsstress vergessen. Heute soll es mal nicht um die hektischen Vorbereitungen für das Fest gehen.“ Die Organisatoren hatten sich wieder Gäste von internationalem Rang eingeladen.

So hieß Hubert Riese die Cellistin Melissa Hart aus Australien und die Pianistin Simona Natu aus Rumänien willkommen. Den Anfang machte die Sopranistin Nadine Zicke mit dem Lied „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel und Friedrich Heinrich Ranke. Begleitet wurde sie von Daiva Schuhmann auf der Harfe. Auszüge aus dem Werk „Fünf Stücke im Volkston“ aus dem Concerto Grosso von Robert Schuhmann spielte das Flöten-Trio der Eichsfelder Musikschule unter der Leitung von Katrin Dörnbach. Als Solist brillierte anschließend der Bari-Tenorsänger Jörg Neubauer aus Wiesbaden. Der junge Mann hat in München studiert und tritt oft als Sänger bei großen Musicals auf. Aber auch als Rezitator machte Neubauer eine überaus gute Figur.

Sein „Interview mit dem Weihnachtsmann“ von Erich Kästner kam bei den Gästen sehr gut an. Als Journalist führte Neubauer dabei ein Zwiegespräch mit dem Weihnachtsmann, der an einem kalten Winterabend an der Tür geschellt hatte und um Einlass bat. Ob Weihnachtsmann ein angemessener Beruf sei, wollte der neugierige Journalist wissen. Der Weihnachtsmann beschränkte sich lieber darauf, von dem leckeren Rosinenstollen des Gastgebers zu essen statt auf Fragen zu antworten. Und eine Zigarre hatte er sich einfach genommen und paffte große graue Ringe in die Luft. Falsche Nikoläuse würden wie Pilze aus dem Boden sprießen, klagte der Alte und meinte, dass es ein Weihnachtsmann schwer habe. Geschenke besorgen, die Zollkontrollen an den Grenzen und die viele Post lesen, all das mache Mühe. Nachdem der Weihnachtsmann sich verabschiedet hatte, bemerkte der Journalist, dass auch der Rosinenstollen, die Zigarrenkiste und selbst das Feuerzeug verschwunden waren. „Eine schöne Bescherung“, so die Erkenntnis des gastfreundlichen Journalisten.

Nach dem ersten Teil des weihnachtlichen Konzertes gab es heißen Punsch und Plätzchen für die Gäste, bevor die Künstler wieder die Bühne betraten. Eines der bekanntesten Weihnachtslieder stellte anschließend Nadine Zicke vor. Die Musik zu „Cantique de Noel“ hatte Adolphe Adam im Jahr 1847 komponiert. Zum Abschluss hatte Hubert Riese die Ehre, Spenden aus den PS-Los-Zweckerträgen der Thüringer Sparkassen zu übergeben.

So erhielt die Lebenshilfe Leinefelde-Worbis 5000 Euro für Therapiematerial und Kinderfahrzeuge. Ebenfalls 5000 Euro gab es für das Haus „Wellenbrecher“ in Leinefelde, das unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt steht. Die Leiterin Anette Göbel nahm den Scheck entgegen. Den dritten Scheck über 5000 Euro erhielt der Förderkreis „Kinderzentrum im Eichsfeld“. Sogar 10.000 Euro gab es für die Caritas Eichsfeld/Nordthüringen. Wie deren Regionalleiterin Stefanie Schmerbauch sagte, soll das Geld für die Unterstützung von kinderreichen Familien verwendet werden. Ein großes Finale setzte den Schlusspunkt des weihnachtlichen Abends.