Zwölfstündige Sperrung: Kontrolle über Sattelzug auf der A38 verloren

Worbis. Die A38 Richtung Göttingen war nach einem Unfall zwölf Stunden gesperrt. Ein mit Holz beladener Lkw war umgekippt, nachdem der Fahrer einem Tier ausweichen wollte.

Auf der A38 zwischen Breitenworbis und Leinefelde-Worbis in Fahrtrichtung Göttingen ist am Freitagnachmittag ein Lkw verunglückt.

Ein 49-Jähriger war mit seinem Sattelzug zunächst von der Raststätte Eichsfeld auf die Autobahn aufgefahren. Nach ungefähr 900 Metern musste der Fahrer einem Tier ausweichen. Das mit Holz beladene Gespann kam ins Schlingern, kippte auf die linke Fahrzeugseite und stürzte auf die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Beim Unfall traten auch große Mengen Diesel aus, die zum Teil in die Wipper flossen. Die Feuerwehren aus Breitenworbis, Bernterode, Worbis und Leinefelde waren seit 16 Uhr mit der Bergung des Lkw beschäftigt. Zunächst wurde das Holz abgeladen, dann wurde das Fahrzeug mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und abtransportiert.

Schwerer Unfall auf A38 Schwerer Unfall auf A38 Die A38 musste nach einem Lkw-Unfall zwischen Breitenworbis und Worbis in Fahrt Richtung Göttingen am Freitag voll gesperrt werden. Foto: Silvio Dietzel

95.000 Euro Gesamtschaden

Die Wehren aus Kirchworbis und Gernrode kümmerten sich um die Dieselverschmutzung und richteten schwimmfähige Ölsperren auf der Wipper ein. Die Autobahn war für zwölf Stunden in Fahrtrichtung Göttingen komplett gesperrt, in Fahrtrichtung Halle/Leipzig wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, der linke Fahrstreifen blieb vorübergehend gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Breitenworbis abgeleitet. Wegen des stockenden Verkehrs kam es immer wieder zu Behinderungen. Der Tunnel Höllberg musste zeitweise aufgrund des Staus geschlossen werden, um die Abgase der Fahrzeuge aus dem Tunnel zu leiten. Gegen 2 Uhr war die Autobahn wieder freigegeben.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 95.000 Euro.