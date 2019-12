Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1,4 Millionen Förderung für Radwegebau

Mit dem Konzept für mehr Alltagsradverkehr war der Verein Werra-Wartburgregion beim Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radfahren erfolgreich. 1,4 Millionen Euro Fördergeld für den Ausbau von Radwegen, ergänzende Infrastruktur sind bewilligt, teilt der Verein mit. Die Freude über die 70-prozentige Förderung vom Bund ist jedoch getrübt bei den Bürgermeistern der sieben Mitgliedskommunen des regionalen Vereins. Es besteht Sorge, die Eigenmittel in Höhe von 30 Prozent in der Projektlaufzeit von drei Jahren aufbringen zu müssen. „Da die Planungsleistungen nicht förderfähig sind, haben wir effektiv nur eine etwa 60-prozentige Förderung“, sagt Hannes Knott, Bürgermeister der federführenden Gemeinde Moorgrund, die das Management des Projektes leistet. Trotzdem sei die Förderung ein Gewinn für die Kommunen, denn es sind auch reine Radwege förderfähig, die von anderen Förderprogrammen bisher ausgeschlossen wurden. Für einige der geplanten Projekte wie die Abstellanlagen an Schulen oder an Haltestellen des Busnetzes konnten der Wartburgkreis und das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil als Partner gewonnen werden. Durch ihren Zuschuss von insgesamt 135.000 Euro wird der Eigenanteil der Kommunen gesenkt. Für den Verein erarbeitete das Ingenieurbüro IPU das Konzept.