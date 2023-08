10.000 Euro Sachschaden: Unbekannte dringen in Firmengebäude in Amt Creuzburg ein

Amt Creuzburg. Bislang unbekannte Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten eines Firmengebäudes in Amt Creuzburg und verursachten einen Schaden von 10.000 Euro.

Unbekannte gelangten in der Zeit zwischen vergangenem Freitag, 16 Uhr und Sonntag, 18.50 Uhr widerrechtlich auf ein Firmengrundstück in der Straße "Auf der Struth" und verursachten einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der oder die Täter drangen laut Angaben der Polizei gewaltsam in das Innere einer Werkstatt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

Die Höhe und Art des Beutegutes sei Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0224320/2023) entgegen.

