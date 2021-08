100.000 Euro Schaden und Vollsperrung nach Unfall auf B84 bei Eisenach

Eisenach. Die B84 bei Eisenach ist nach einem Unfall gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße 84 zwischen Eisenach und Förtha. Ein 27-Jähriger Sattelzugfahrer war auf der B84 in Richtung Eisenach und geriet in einer engen Rechtkurve auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Lkw's, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden.

Laut Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Beide LKW's mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 27-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Als Ursache für den Unfall wird zum jetzigen Zeitpunkt die überhöhte Geschwindigkeit des 27-Jährigen geprüft. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Unfallstelle beträgt 30 km/h.

Der Bergungs- und Räumungsvorgang dauert derzeit noch an, ebenso die seit 09.15 Uhr eingerichtete Vollsperrung der B84.