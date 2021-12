100 Päckchen von Bosch für Weihnachtsstrauß-Aktion

Eisenach. Vom Kinderfahrrad über Lego-Bausätze bis zum Plüsch-Einhorn. Sammelstelle in der Katharinenstraße.

Vom Kinderfahrrad über Lego-Bausätze bis zum Plüsch-Einhorn – über 100 Päckchen haben allein Mitarbeitende von Bosch in Eisenach für finanziell benachteiligte Kinder gepackt. Anlass war die jährliche Wunschzettel-Weihnachtsstrauß-Aktion der Stadt Eisenach. Bosch-Mitarbeiterin Claudia Dießler (2. v.Li) und Walter Wegner von der Werkfeuerwehr übergaben die Päckchen an Kinderbeauftragte Annette Backhaus. Später wurden die Geschenke zur Sammelstelle in der Katharinenstraße gebracht. Dort werden die Pakete an die Familien und Einrichtungen verteilt.