100 Tote in der Wartburgregion im Zusammenhang mit Corona

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 20. Januar, 14.45 Uhr) erneut deutlich angestiegen und liegt nun bei 100. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl dieser Todesfälle in der Stadt Eisenach bei 27 (plus 5 im Vergleich zum Vortag) und im Wartburgkreis auf 73 (plus 14). Alle Entwicklungen im kostenlosen Corona-Live-Blog

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis liegt bei 433, in der Stadt Eisenach sind es wieder 96 (minus 4). Im Südkreis sind besonders Bad Salzungen (91 Fälle), Bad Liebenstein (45) und Krayenberggemeinde (38) betroffen, im Nordkreis sind es Treffurt (22), Amt Creuzburg (15) sowie Gerstungen und Wutha-Farnroda (jeweils 14). Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3947 mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3318 nach überstandener Infektion als genesen.

Im Eisenacher St. Georg-Klinikum gehen die Belegungs-Zahlen mit Covid-Patienten runter, so dass dort zunächst eine der drei Covid-Stationen geschlossen wird. „Die Schwankungen sind sowohl auf den Isolier- als auch auf der Intensivstation sehr groß“, so Klinikums-Geschäftsführer Thomas Breidenbach. Derzeit werden 36 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen betreut, einer Behandlung auf der Intensivstation bedarf derzeit kein Covid-Patient. Insgesamt sind von den 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 29 belegt.