120 Eisenacher Motorräder nehmen 120 Kilometer-Tour in Angriff

Das Heimweh plagt nicht nur die Wartburgautomobile, die jährlich zum Treffen des Wartburgfahrerclubs an ihren Geburtsort zurückkehren, sondern auch die Zweiräder aus Eisenacher Produktion. Eisenachs harter Kern der R 35-Freunde lädt für den 8. August zum inzwischen 13. BMW/EMW-R 35-Treffen in die Wartburgstadt ein. Treffpunkt ist an diesem Samstag zwischen 8 und 9 Uhr das Terrain zwischen Ostkantine und Automobilbaumuseum am Heinrich-Ehrhardt-Platz.

„Das diesjährige Gruppenfoto entsteht diesmal im O 1“, erzählt Bert Kunze, Kopf des Organisationskomitees. Genau in diesem Industriegebäude des einstigen Automobilwerkes, das als letztes auf eine Nachnutzung wartet, entstanden von 1945 bis 1955 rund 90.000 Stück der Nachkriegs-BMW/EMW-R 35. Damit entsteht das diesjährige Erinnerungsfoto am authentischen Produktionsort der 340-Kubik-Einzylinder-Motorräder. „Wir hoffen, dass uns Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht“, bangen Bert Kunze und seine Unterstützer, dass die Ansteckungsgefahr bis zum Treffen im August deutlich abebbt. Einige Veranstalter sagten bereits Oldtimertreffen ab, die in den nächsten Wochen stattfinden sollten. Etwa 120 Maschinen mit rund 160 Personen erwarten die Organisatoren zum Treffen am zweiten Augustwochenende. Nach dem Gruppenfoto in der alten Werkhalle startet der Tross gegen 10 Uhr zur großen, rund 120 Kilometer langen Ausfahrt über Stedtfeld, Herleshausen, Ringgau und Wanfried in die hessische Kreisstadt Eschwege. Am Nordufer des dortigen Werratalsees legen die Motorradpiloten am Blockhaus „Heimatalm“ eine Rast ein. Die Rücktour führt die R 35-Fans über Wanfried, Treffurt, Wendehausen, Heyrode, Hallungen und Bischofroda wieder nach Eisenach. „Der Abend klingt bei Bier und Bratwurst am Altenberger See aus“, erzählt Bert Kunze. Ein Pannenfahrzeug begleitet den Oldtimertross. Weitere Informationen unter: http://emw-r35.de/