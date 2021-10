Unbekannte hatten über 100 Strohballen in Brand gesetzt. (Symbolfoto)

120 Strohballen angezündet: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Dankmarshausen

Dankmarshausen. Unbekannte haben auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Dankmarshausen über 100 Strohballen angezündet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht, gegen 23.00 Uhr, auf einem Feld in der Nähe der Agrargenossenschaft 120 Strohballen an. Die Ballen brannten komplett ab. Der Schaden wird auf über 4000 Euro geschätzt. Personen wurden nach derzeitigem Stand nicht verletzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Brand und dessen Verursacher geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0229483/2021 entgegengenommen.