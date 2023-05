13 offene Gärten laden im Wartburgkreis ein

Wartburgregion. Der Tag der offenen Gärten bietet am Sonntag 13 für das Publikum geöffnete Gärten im nördlichen Wartburgkreis. Hier geht es los.

Die Eigentümer von 13 Gärten im nördlichen Wartburgkreis öffnen am Sonntag, 21. Mai, dem Tag der offenen Gärten, ab 10 Uhr für ihre Refugien für die Öffentlichkeit. Eingangsgärten sind der der Familie Herrmann, Fritz-Koch-Str. 3 in Eisenach, der Landschaftsgarten der Firma Pollmeier in Creuzburg, der Garten von Margit Trümper An der Ziegelhütte in Gerstungen, das Refugium von Roland und Gerlinde Assmann an der Lindenstraße in Scherbda und der Garten von Anke und Ingo Günther, Schulstraße in Reichenbach. Dort gibt es jeweils Wegbeschreibungen zu den weiteren Gärten. Führungen gibt es um 14 Uhr im Kartausgarten und 11 und 15 Uhr in der Gartenanlage Sonnenschein (Stedtfelder Straße).