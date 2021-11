150 Menschen bei Suche nach vermisster 35-Jähriger im Wartburgkreis beteiligt

Wartburgkreis Am Tag ihres Verschwindens brach ein telefonischer Kontakt zu der Frau in einem Waldstück ab. Keiner weiß, wo sich die Frau zu dieser Zeit befand.

Rund 150 Menschen suchen gegenwärtig nach einer vermissten Frau. Die 35-Jährige aus dem Wartburgkreis ist seit dem 6. November verschwunden. Der Suchaufruf wurde in den sozialen Netzwerken dutzendfach geteilt. Auch der Aufruf für die Aktion am Sonnabend erfolgte über diese Kanäle.

Einbezogen war eine Sicherheitsfirma aus Ruhla. Deren Inhaber, Frank Böwe, hatte zur Suche aufgerufen, nachdem sich Bekannte der Frau mit der Bitte um Hilfe an ihn gewandt haben. Gesucht wurde in Wäldern nahe des Mosbacher Waldbades. Der Bereich war in Absprache mit der Polizei ausgewählt worden, sagte Böwe auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Polizei hatte in den letzten Tagen die Suche noch einmal verstärkt. Hubschrauber, Bereitschaftspolizei und Kriminalpolizei sind eingesetzt worden, ebenso die Rettungshundestaffel -- bisher ohne Erfolg.

Am Tag ihres Verschwindens brach ein telefonischer Kontakt zur 35-Jährigen in einem Waldstück ab. Keiner weiß, wo sich die Frau zu dieser Zeit befand. Die Polizei suchte unter anderem bei Kittelsthal – dort wohnt die Mutter. Nach Angaben der Polizei liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.Die 35-Jährige ist etwa 1,70 Meter groß, hat lange, blond gefärbte Haare und Tätowierungen am rechten Unter- und Oberarm. Hinweise unter Tel.: 03691/261124.

