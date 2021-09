16 Eisenacher Wahllokale sind barrierefrei

Im Marstall des Schlosses ist das wohl schönste Wahlbüro der Stadt Eisenach zu finden. Kathleen Feigl (links) und Anne-Kathrin Volk zeigen einen Stimmzettel, der am Sonntag an die Wähler ausgegeben wird.

Eisenach. Insgesamt öffnen am Sonntag 31 Wahllokale in der Wartburgstadt zur Bundestagswahl ihre Pforten.

Zur Bundestagswahl am Sonntag öffnen in der Stadt Eisenach insgesamt 31 Wahllokale. Diese Wahllokale sind am 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Etwa 350 ehrenamtliche Wahlhelfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag. Ab 18 Uhr beginnt die Auszählung der Stimmen. In diesem Jahr wurde aufgrund der Pandemie die Zahl der Wahllokale reduziert. Alle sind mit Desinfektionsmittel und Hinweisschildern zu den aktuellen Hygieneregeln ausgestattet. Es gilt Maskenpflicht bei der Stimmabgabe.

Von den insgesamt 31 Wahllokalen sind 16 barrierefrei zugänglich – diese sind Kunstpavillon (Wartburgallee 47), Wartburgschule (Wilhelm-Pieck-Str. 1), Werner-Aßmann-Halle (I, II und II/ Am Sportpark), SBH Südost (Heinrich-Ehrhardt-Platz 1), Berufsschulzentrum Heinrich Ehrhardt (Palmental 14), Oststadtschule (I/Altstadtstraße 30), Ernst-Abbe-Gymnasium (Wartburgallee 60), Bürgerbüro (Markt 22), Stadtschloss (Markt 24/Eingang über Schlosshof), Hörselschule (II/Stedtfelder Straße 81a), Freiwillige Feuerwehr Stockhausen (Vor dem Melmen), Bürgerraum Stedtfeld (Lindenrain 10), Feuerwehrgerätehaus Stregda (Kleehof 4), Bürgerraum Stregda (Alte Poststraße/Sportplatz).

