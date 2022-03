16-Jährige angegriffen und Tat mit Handy gefilmt - Polizei sucht Zeugen

Eisenach. In Eisenach soll eine 16-Jährige von mehreren Personen überfallen worden sein. Mit einem Handy wurde die Tat von den Unbekannten gefilmt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Polizei in Eisenach wurde am Mittwochmorgen eine Körperverletzung aus der Mühlhäuser Straße gemeldet. Eine 16-Jährige gab an, dass sie von drei unbekannten Personen körperlich angegriffen wurde. Während zwei Personen auf sie einschlugen, soll eine dritte Person die Tat mit dem Mobiltelefon gefilmt haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur genannten Zeit in der Mühlhäuser Straße aufhielten und Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0050100/2022) entgegen.