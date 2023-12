179 Erstsemester in Eisenach begrüßt

Eisenach. Die Duale Hochschule Gera-Eisenach richtet Immatrikulationsfeier im Ehrhardt-Saal aus.

In dieser Woche begann in Eisenach für 179 Studienanfänger die erste Theoriephase an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Zuvor absolvierten die Studenten und Studentinnen eine mehrwöchige Kennenlernphase bei ihren Praxispartnern.

Am Campus in Eisenach haben 81 Männer und Frauen ein Studium der Betriebswirtschaft aufgenommen. Insgesamt 80 Studienanfänger wurden im Studiengang Engineering und 16 im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen immatrikuliert.

Die neuen Studierenden wurden von Thomas Müller, Vizepräsident der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, bei einer Immatrikulationsfeier im Ehrhardt-Saal im Museum Automobile Welt begrüßt. „Dieser Ort steht für Innovation und Aufbruch“, sagte Müller zur Wahl des Veranstaltungsortes.

Ein Studium zu absolvieren und zugleich wertvolle Praxiserfahrungen zu sammeln, sei vor allem bei den Praxispartnern anerkannt. „Über 90 Prozent unserer Studierenden haben noch vor Abschluss ihres Studiums einen festen Arbeitsvertrag in der Tasche.“

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) wünschte sich, dass die Erstsemester auch abseits ihres Studiums Gefallen an der Wartburgstadt finden und später der Region erhalten bleiben.