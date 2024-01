18-Jähriger kollidiert im Wartburgkreis mit Tankstelle

Wutha-Farnroda Ein junger Mann kam an Neujahr mit seinem Auto von der Straße ab und stieß mit der Anzeigetafel einer Tankstelle zusammen.

Am Neujahrsmorgen war ein 18-Jähriger mit seinem Auto in Wutha-Farnrode in der Ruhlaer Straße in Richtung Thal unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam der junge Mann auf der Höhe einer Tankstelle von der Straße ab und fuhr gegen eine Anzeigetafel für Kraftstoffpreise.

Der 18-Jährige verletzte sich durch den Zusammenprall nicht. Allerdings war sein Fahrzeug stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden bei circa 10.000 Euro.

Die Polizei führte einen Alkoholtest durch, welcher einen Wert von rund 2,0 Promille zeigte. Der Fahrer wurde daraufhin für die Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

