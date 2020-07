Eisenach. Ein 19-Jähriger hat auf einem Baumarkt-Parkplatz in Eisenach sogenannte Donuts gedreht. Einen Anwohner hätte er beinahe umgefahren.

19-Jähriger BMW-Fahrer driftet auf Baumarkt-Parkplatz

Ein 19-Jähriger befuhr am Montagabend gegen 22 Uhr mit seinem BMW den Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „Am Stadtweg“ Eisenach. Er war in Begleitung eines weiteren Fahrzeugführers.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrere Runden gedriftet und habe sogenannte „Donuts“ gedreht. Durch die quietschenden Reifen fühlte sich ein 36-jähriger Anwohner laut Polizei gestört und sprach den 19-Jährigen darauf an.

Als der 36-Jährige die Polizei informieren wollte und dabei vor dem BMW stand, sei der 19-Jährige plötzlich rasant losgefahren. Der Anrufer musste beiseite springen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Er wurde nicht verletzt.

Der BMW-Fahrer flüchtete vom Tatort, konnte aber aufgefunden und kontrolliert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und stellte seinen Führerschein sicher.

