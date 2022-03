20.000 Euro Schaden - Kakteen und Palmen in Eisenacher Wohnanlage zerstört

Die Polizei in Eisenach wurde in eine Wohnanlage gerufen. (Symbolfoto)

Eisenach. Einen Schaden von 20.000 Euro verursachte eine 47 Jahre alte Frau in einer Wohnanlage in Eisenach, indem sie mehrere Pflanzen zerstörte.

Am Sonntagnachmittag hielt sich eine 47-jährige Frau in der Wohnanlage "Palmental" in Eisenach auf. Hier wurde sie dabei beobachtet, wie sie in einer Grünen Oase der Anlage mehrere seltene Pflanzen, wie Kakteen und Palmen, zerstörte. Die 47-Jährige verursachte damit einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.