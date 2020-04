Eisenach. Am Sonntag in der Eisenacher Georgenkirche. Erlös kommt freischaffenden Musikern zugute.

20 Karten für Gottesdienst werden gegen Spende verlost

Am Sonntag, 3. Mai, gibt es ab 17 Uhr einen besonderen musikalischen Gottesdienst in der Georgenkirche. Mit dabei sind Pfarrer Stephan Köhler, das Thüringer Bach-Collegium, Kantor Christian Stötzner, Gernot Süßmuth (Violine) und Tobias Bernd (Bariton). Zu hören ist die Bach-Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“. Neben den Musikern dürfen 20 Zuhörer in die Kirche. Diese Karten werden gegen eine Spende, wie sie schon die Eisenacher Mitorganisatorin Alexandra Husemeyer geleistet hat, von mindestens fünf Euro (beim Ticket-Shop Thüringen oder auf das Spendenkonto) verlost. Der Erlös kommt freischaffenden Musikerinnen und Musikern zugute. Veranstalter ist das Achava-Festival.