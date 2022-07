200 Quadratmeter Wiese in Bad Salzungen brennen

Bad Salzungen. In Bad Salzungen musste die Feuerwehr einen Brand von etwa 200 Quadratmeter löschen. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen.

Am Mittwochabend standen etwa 200 Quadratmeter Wiese in Bad Salzungen in Flammen. Die Feuerwehr rückte in die Dr.-Salvador-Allende-Straße aus. Der Brand konnte laut Polizei innerhalb von nur 30 Minuten gelöscht werden.

Ermittlungen ergaben, dass in dem Bereich gegrillt worden war und die noch glühende Holzkohle den Brand verursachte. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03695 / 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

