Eisenach. Äußerst aggressiv hat ein junger Mann in Eisenach auf einen anderen Gast eines Schnellrestaurants reagiert: Er drohte mit einer Waffe und haute anschließend ab.

21-Jähriger bedroht Restaurantgäste in Eisenach mit Schreckschusspistole

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag vor einem Schnellrestaurant An der Karlskuppe in Eisenach einen 17-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht.

Zuvor habe der Täter die Eingangstür schwungvoll geöffnet, teilt die Polizei am Montag mit. Die Tür schlug gegen den 17-Jährigen, der den Täter daraufhin ansprach.

Der Täter reagierte sofort aggressiv, ging zu seinem Fahrzeug und kam mit der Schreckschusswaffe zurück. Diese richtete er auf das Opfer und dessen Begleiter. Er drohte, auf die Anwesenden zu schießen und flüchtete anschließend sofort mit seinem Auto.

Kurz darauf stellte die Polizei den Täter. Die Schreckschusswaffe, für die er einen Kleinen Waffenschein hatte, hatte er ebenso bei sich wie ein Einhandmesser.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Pistole, Messer und Kleiner Waffenschein zog die Polizei ein.

