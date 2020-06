Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

25.000 Euro Schaden bei Unfall auf Kreuzung - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag wollte eine 41-jährige Audi-Fahrerin laut Polizei die Mühlhäuser Straße aus Richtung Amrastraße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 59-jährigen Toyota-Fahrers auf der Mühlhäuser Straße.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei Fahrerin und Fahrer leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallschäden belaufen sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ebenfalls am Freitag kam es zwischen 13.55 Uhr und 14.30 Uhr in der Heinrichstraße auf Höhe der Einmündung zur Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter Audi wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ausparken beschädigt, so die Polizei. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 5000 Euro am Audi zu kümmern.

Die Polizei Eisenach leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0126531/2020 entgegen genommen.

Werkzeuge aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

In einem Wohnblock der Stedtfelder Straße wurden zwei Kellerabteile gewaltsam geöffnet und ein Bohrhammer der Marke Bosch sowie ein Akkuschrauber der Marke Black & Decker entwendet. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 30.05.2020, 14.00 Uhr und Freitag, 05.06.2020, 17.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0126678/2020 entgegen.

