270 Meter lange bessere Lebensqualität

„Wir haben hier wieder ein Stück besserer Lebensqualität für den Ort geschaffen“, fand Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) und durchschnitt gemeinsam mit Vertreten von Ortsteil, Stadt, TAV und Planungsbüro das rot-weiße Band, das über die Hauptstraße in Kittelsthal gespannt wurde. Der Abschnitt zwischen Abzweig Thalbergstraße und Dorfgemeinschaftshaus ist 270 Meter lang und nun saniert.

Die Bauzeit belief sich auf über neun Monate. „Trotz der zusätzlichen Arbeiten wegen des umfangreichen Bedarfs an der Umverlegung von Kabeln der Energieversorgung und der Telefonanbindung, konnte das Vorhaben nur mit einem Monat Verzögerung abgeschlossen werden“, so Slotosch. Erschwerend hinzu kam auch, dass der Trink- und Abwasserverband mit seinen Kanälen tiefer in die Erde musste. Runde 845.000 Euro bringt die Stadt auf, gefördert wird dies vom Land mit 235.000 Euro und für den ÖPNV mit 25.000 Euro.

Weitere 65.000 Euro werden an anteiligen Kosten für die Stadt am Regenwasserkanal fällig. In Kittelsthal wird die Abwasserentsorgung im Trennsystem erledigt. Das heißt ein Kanal nimmt das tatsächliche Schmutzwasser aus den Häusern auf und transportiert es in Richtung Kläranlage Stedtfeld. Eine weitere Leitung führt das Regenwasser ab.

Für Letzteres wird, so Frank Sauer vom TAV, der sanierte alte Abwasserkanal genutzt. Der Verband investierte rund 700.000 Euro. Der nächste Bauabschnitt (Gemeinschaftshaus bis Buswendeschleife) soll nun gemeinsam mit der Stadt in die Planungsphase gehen.

Bauleiter Frank Behrendt dankte Stadt und vor allen den Anliegern für die gute Zusammenarbeit bei der nicht leichten Bauaufgabe und das Verständnis. „So hätten wir es gerne immer“. Auch Slotosch dankte den Bürgern, allen voran der Kirmesgesellschaft, die trotz aller Hindernisse und der Umleitung am Gemeinschaftshaus ihre Kirmes sicher und ordentlich gefeiert habe.

Ein paar Kleinigkeiten sind auch auf Bitten von Ortsteilbürgermeister Stefan Hartung (CDU) noch zu erledigen. So sollen die Straßenschilder etwas näher an den Rand des Bürgersteigs gesetzt werden. Die Parksituation soll nun auf Alltagstauglichkeit getestet werden.