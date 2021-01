29-Järhiger fährt im Rausch nach Unfall weiter

Sättelstädt. Anzeigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht bekam der Fahrer eines Kleintransporters in der Nacht zu Montag. Der Hatte mit seinem Gefährt an der A4-Abfahrt Sättelstädt auf dem Seitemstreifen gestanen und war so ins Visier einer Streife der Autobahnpolizeistation geraten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und des 29-jährigen wurden frische Unfallspuren an der Beifahrerseite festgestellt. Auf Nachfrage gab der Fahrzeugführer an, am Kirchheimer Dreieck von der A7 auf die A 4 gefahren und dabei mit der Leitplanke kollidiert zu sein. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit schlug auch noch ein Drogenvortest an. Der Mann musste daher zur Blutprobe ins Krankenhaus. Zudem musste der 29-Jährige eine Sicherheit von 350 EUR leisten und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Landsmann brachte den Mann und den Kleintransporter wieder nach Polen. red