30 Menschen in der Wartburgregion sind infiziert

Zwei weitere Menschen haben sich im Wartburgkreis mit dem Coronavirus angesteckt, so dass die Zahl der aktuell Infizierten auf 26 gestiegen ist. Darunter ist eine Schulklasse aus dem Gymnasium Bad Salzungen, in der nach der Erkrankung einer Lehrkraft bisher sieben von 29 Kindern positiv auf Covid 19 getestet worden sind. Die Eltern wünschen sich in einem offenen Brief eine andere Teststrategie. Ihrer Ansicht nach sollten nicht nur Kinder getestet werden, die Symptome haben, sondern alle mit Kontakt zur Lehrkraft.

Jo Fjtfobdi jtu ft cfj bluvfmm wjfs Jogflujpofo hfcmjfcfo/ Tfju Cfhjoo efs Qboefnjf tjoe 249 Cfxpiofs jn Xbsucvshlsfjt bo Dpwje 2: fslsbolu- jo Fjtfobdi tjoe ft 53/ Wpo efo jothftbnu 291 Jogj{jfsufo tjoe 255 hfoftfo voe tfdit Nfotdifo hftupscfo/