34 Jahre alte Frau stirbt bei Hausbrand in Treffurt

Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Hausbrand in Treffurt ausrücken. (Symbolfoto)

Das Feuer war am Freitagabend in Treffurt in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste vor Ort sieben Menschen aus dem Haus in Sicherheit bringen. Weitere Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Der Rettungsdienst sorgte anschließend dafür, dass ein Säugling und ein dreijähriges Mädchen ins Krankenhaus gefahren wurden.

Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, mussten die Bewohner anderweitig untergebracht werden. Meist halfen Bekannte und Verwandte aus.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Samstagmorgen noch keine Angaben.