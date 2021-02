Die Geschwister-Scholl-Schule in Eisenach hat stellvertretend für weitere Schulen I-Pads erhalten. Die Zehntklässler Xenja Nickel, Leon Friederice und Merle Schubert (von links) arbeiten bereits seit dem letzten Jahr mit I-Pads. Es handelt sich um eine so genannte Pilotklasse, die vorab die Technik für den Unterricht testet.

Eisenach. Sie werden an Kinder und Jugendliche ausgeliehen, deren Eltern sich die Geräte nicht so ohne Weiteres leisten können.

377 Tablets sind in Eisenacher Schulen angekommen

In der Geschwister-Scholl-Schule sind die Apple-Tablets am Dienstag zuerst angekommen. Sie sind für Schüler vorgesehen, deren Eltern sich ein solches Gerät nicht so ohne Weiteres leisten können. 400 Euro kostet das I-Pad, weiß Oliver Garbe, Lehrer für Deutsch, Geschichte sowie Wirtschaft, Recht und Technik.