40 Menschen erinnern in Eisenach mit Lichterkette an die Opfer

„Es ist wichtiger denn je, immer wieder darauf aufmerksam zu machen“, begründet der Eisenacher Georg Harphin seine Anwesenheit beim Holocaust-Gedenktag in Eisenachs Innenstadt. Anlässlich des Einmarschs der Alliierten vor 76 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz gedenken am Mittwochabend rund 40 kerzentragende Personen mit einer Menschenkette in Eisenachs Flaniermeile an die damaligen Ereignisse. Das Bündnis gegen Rechtsextremismus Eisenach ruft seit 2012 zu dieser Lichterketten-Aktion durch die Karlstraße auf. 2005 wird dieser Tag von den Vereinten Nationen zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. „Es ist erschreckend, was derzeit in Deutschland und Europa geschieht – ich habe gedacht, dass die Menschen etwas aus der Geschichte gelernt hätten“, so der 79-Jährige.

Auch Hötzelsrodas ehemaliger Bürgermeister Jürgen Jansen, der sich heute im Seniorenbeirat engagiert, macht sich die Veranstaltung selbst zu Pflicht, um die Erinnerungen an die Judenverfolgung wach zu halten. Der 23-jährige Eisenacher Tobias Hopfgarten ist gekommen, „weil sich nicht wiederholen soll, was damals passiert ist.“ Seine Mutter Silvana spürt seit geraumer Zeit, dass in Deutschland der Antisemitismus wieder stark zunehme. Zum dritten Mal beteiligt sich Adelheid Wilk an der Lichterkette, um der Opfer zu gedenken. „Man muss die Leute wachrütteln – es wird oft vergessen, was damals passiert ist“, sagt die Dame, die sich auch im Seniorenbeirat engagiert.

Den Teilnehmern liege das Nicht-Vergessen besonders am Herzen, denn wie schnell sich rassistische Ideologien und Verschwörungstheorien verbreiten können, habe insbesondere das letzte Jahr mit den Corona-Protesten gezeigt. Man müsse äußerst wachsam bleiben und sehr genau reflektieren, welche Strömungen Demokratie und Menschlichkeit in Frage stellten. Hass und Ausgrenzung dürfe nicht wieder die Gesellschaft erfassen.