41 aktive Infektionen in der Wartburgregion mehr als am Vortag

Seit 16. November steht die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Gerstungen unter Quarantäne, weil dort bei einem Kind eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Nachdem das Gesundheitsamt 88 Bewohner getestet hat, liegen nun die Ergebnisse vor. 19 weitere positive Fälle kommen hinzu. Das Gesundheitsamt klärt aktuell, wie eine weitere Quarantäneverlängerung gestaltet sein muss. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die aktuellen Infektionszahlen gehen in der Region derweil weiter nach oben. Für den Wartburgkreis hat das Robert-Koch-Institut (Stand 26. November, 0 Uhr) einen Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) von 100 errechnet und damit den Grenzwert von 50 klar überschritten. In der Stadt liegt dieser Wert bei 52,1.

Im Kreisgebiet hat die Zahl der aktiven Infektionen nach Angaben des Gesundheitsamtes (Stand 26. 11, 15.30 Uhr) mit 232 erstmals die 200-Marke überschritten und liegt um 35 höher als noch am Vortag. Die Schwerpunkte liegen in Bad Liebenstein (49 Fälle), Bad Salzungen (35), Dermbach (25), Geisa (18), VG Hainich-Werratal/Amt Creuzburg (15), Ruhla/Seebach (13) und Werra-Suhl-Tal (11). In der Stadt Eisenach gibt es 50 aktive Infektionen, sechs mehr als am Vortag.

Die Zahl der Gesamtinfektionen in der Region seit Pandemiebeginn im Frühjahr liegt bei 619. Bisher haben 328 Menschen, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde, die Infektion überstanden und gelten als genesen. Mit 1623 Menschen in Quarantäne (rund 300 mehr als am Vortag) ist auch diese Zahl so hoch wie nie. Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum ist nach Wochen wieder ein Corona-Patient mit schweren Symptomen auf der Intensiv-Station zu betreuen. Dazu kommen weitere elf Menschen mit einer Covid-Erkrankung, die mit weniger gravierenden Symptomen auf der Isolierstation behandelt werden.