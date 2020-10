43 aktive Infektionen – drei mehr als am Vortag – vermeldet das Gesundheitsamt am Freitag, Stand 15.30 Uhr, in der Wartburgregion, sechs davon in Eisenach. Insgesamt gibt es im Kreisgebiet derzeit 179, im Stadtgebiet 48 Infektionen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die aktiven Infektionen liegen vor in Bad Salzungen (5), der Krayenberggemeinde (1), Dermbach (9), Vacha (4), Treffurt (1), Werra-Suhl-Tal (1), Barchfeld-Immelborn (7), Hörselberg-Hainich (1), VG Hainich-Werratal (3), Ruhla (2), Gemeinde Gerstungen (3). Vom CoVid19 genesen sind laut Gesundheitsamt 178 Menschen. Einen Tag zuvor hatte die Zahl der Infektionen im Kreis bei 176 (davon 35 aktiv) und in der Stadt Eisenach bei 47 (davon fünf aktiv) gelegen. Vor genau einem Monat lag die Zahl der aktiven Infektionen bei 24.