43 Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion

Das Robert-Koch-Institut meldet für die Wartburgregion mit Stand 11. Januar, 0 Uhr, 43 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden, 18 in der Stadt Eisenach, 25 im Wartburgkreis. In den vergangenen sieben Tagen summiert sich dies in Eisenach auf 120 neue Fälle. Daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen 7 Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner) von 284,0. Im Wartburgkreis sind 397 Neuinfektionen in der vergangenen Woche registriert worden, was einen Inzidenzwert von 333,7 ergibt.