46 Jugendliche in Eisenach konfirmiert

Eisenach. 46 Jugendliche wurden in Eisenach konfirmiert. Die Vorbereitungszeit der Siebtklässler für 2023 hat begonnen.

46 Konfirmanden in vier Gottesdiensten feierte die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eisenach an den vergangenen Sonntagen. Seit September 2019 hatten sich die jungen Menschen in der „Konfizeit“ auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Mit der Konfirmation sind die Jugendlichen mündige Gemeindeglieder und eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Außerdem erhalten sie das Recht, Taufpate zu werden und den Gemeindekirchenrat mitzuwählen.

Wer Pfingsten 2023 in der Georgenkirche konfirmiert werden möchte, kann noch einsteigen. Eingeladen sind alle Siebtklässler. Die Konfirmandenzeit ist das Angebot der evangelischen Kirche, junge Menschen auf ihrer Suche nach Orientierung für den eigenen Lebensweg zu begleiten. Während der zwei Jahre treffen sich die Teilnehmer vierzehntägig. Auch Exkursionen sowie ein Konfirmandensamstag und eine -fahrt gehören dazu.

Jugendliche können dienstags oder mittwochs teilnehmen, jeweils ab 16 Uhr in der Georgenkirche. Kontakt: Diakon Andreas Möller, Tel. (03691) 799482 oder andreas.moeller@kirchenkreis-eisenach.de.