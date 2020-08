46 sechs Meter lange Stahlträger werden in den Boden gerammt, um die Baustelle zu sichern, bevor die alte Mauer vorsichtig abgebaut wird.

Eisenach. Das Baufeld für die Sanierung der Stützmauer an der Eisenacher Nikolaikirche ist eng. Alte Sandsteine werden aufgearbeitet.

46 Stahlträger verschwinden in sechs Meter Tiefe in der Erde

46 Mal wird die verhältnismäßig kleine Ramme ihre Arbeit verrichten müssen, bis eben jene 46 jeweils sechs Meter langen Doppel-T-Stahlträger im Boden in etwa 80 Zentimeter bis einem Meter Abstand von der maroden Stützmauer an der Nikolaikirche am Karlsplatz verschwunden sein werden. Seit gut einer Woche laufen dort die Arbeiten.