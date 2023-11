50.000 Euro Schaden: Keller brennt in Mehrfamilienhaus in Eisenach

Eisenach. Am Dienstag kam es zu einem Kellerbrand in Eisenach. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagabend kam es in Eisenach zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einem Keller in der Straße "Am Gebräun" aus.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Jedoch entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.