Bad Salzungen. Ein Wohnhaus in Bad Salzungen hat Donnerstagnachmittag in Flammen gestanden. Das Feuer richtete einen Schaden von mindestens 50.000 Euro an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

50.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand im Wartburgkreis

Mindestens 50.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem Wohnhaus in Bad Salzungen (Wartburgkreis) angerichtet. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei vom Freitag niemand. Das Feuer brach demnach am Donnerstagnachmittag in dem Haus im Ortsteil Unterrohn aus - der genaue Grund war vorerst unklar.

Die Kriminalpolizei Suhl ermittle zur Brandursache, hieß es.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: