57 Neuinfektionen im Wartburgkreis

In der Wartburgregion hat es innerhalb der letzten 24 Stunden insgesamt 57 Neuinfektionen gegeben. (Symbolfoto)

Eisenach. Insgesamt 57 Neuinfektionen wurden im Wartburgkreis in den vergangenen 24 Stunden gemeldet.

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit Stand 20. Januar, 0 Uhr, gab es in den 24 Stunden zuvor 57 Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion: 14 in der Stadt Eisenach und 43 im Wartburgkreis.

In der Stadt Eisenach wurden in den vergangenen sieben Tagen 51 Neuinfektionen registriert, damit liegt der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) bei 120,7.

Im Wartburgkreis kamen 196 Fälle hinzu, das ergibt nun einen Wert von 164,7.

Im Eisenacher St. Georg-Klinikum sind 28 der planbaren 33 Intensivbetten belegt, eines davon mit einem Covid-Patienten, der invasiv beatmet werden muss. In den Isolierstationen werden aktuell 36 Covid-Patienten betreut.