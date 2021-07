6-Jähriger in Wutha-Farnroda durch einen Hundebiss verletzt

Wutha-Farnroda In Wutha-Farnroda hat ein Hund ein Kind gebissen und verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwochabend hat eine Gruppe von Kindern auf einer Grünfläche im Wohngebiet in der Ringstraße in Wutha-Farnroda gespielt. Wie die Polizei mitteilte, kam gegen 19 Uhr kam ein älterer Herr mit einem schwarzen Hund an den Kindern vorbei.

Das Tier war nicht angeleint und biss einen 6-Jährigen. Der Junge erlitt dadurch oberflächliche Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hundehalter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen.

