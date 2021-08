60 Fluthelfer aus dem Wartburgkreis im Einsatz

Die Helfer vom Deutschen Roten Kreuz versorgen einen Anwohner, der sich beim Wegräumen von Schutt am Bein verletzt hat. Sie gehören der Transportkomponente Patiententransport an die vom 21. bis 24. Juli im Katastrophengebiet eingesetzt war.

Wartburgkreis. Helfer aus dem Wartburgkreis haben im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz geholfen: Menschen in Notunterkünften betreut, Keller ausgepumpt, Schutt weggeräumt und für Notstrom gesorgt.

„Wir haben uns alle Mühe gegeben, und die Menschen waren echt dankbar“, sagt Kreisbrandinspektor Christian Grebe. Er gehörte zu den 60 Helfer aus dem Wartburgkreis, die im Juli und August im Katastrophengebiet Rheinland-Pfalz im Einsatz waren.

Die Transportkomponente Patiententransport war vom 30. Juli bis 4. August im Einsatz. Foto: Transportkomponente Patiententransport

Zentraler Sammelraum für alle Thüringer Einsatzkräfte war die Autobahn-Raststätte bei Eisenach. Am 20. Juli starteten dort 18 Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes , Kreisverbandes Bad Salzungen und der Feuerwehr Gumpelstadt/Etterwinden. Sie betreuten in Remagen eine Notunterkunft, haben die dort lebenden Menschen zu Ärzten, Behörden und sozialen Einrichtungen gefahren und mit Essen versorgt. Auch Einsatzkräfte und spontane freiwillige Helfer sind aus der DRK-Feldküche verköstigt worden, ebenso Anwohner, die in ihren Häusern bleiben konnten, aber weder Strom noch Wasser hatten.

Krankenfahrten und Transportvon Medizinprodukten

Parallel ist am 21. Juli die erste Transportkomponente mit einem Krankentransportwagen ins Krisengebiet gefahren. Die Rotkreuzler übernahmen Krankenfahrten, unterstützten bei der psychosozialen Notfallversorgung und transportierten Medizinprodukte in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rech, Dernau und Sinzig. Weitere Helfer des DRK Bad Salzungen und Eisenach lösten sich bis zum 4. August vor Ort ab.

Fluthelfer Wartburgkreis, hier: Betreuungszug, Einsatzzeitraum: 20. bis 23. Juli in Remagen. Foto: Betreuungszug

Ab 4. August war der Einsatzzug 1, bestehend aus 34 Mitgliedern der Feuerwehren Bad Salzungen, Treffurt, Ruhla und Eisenach in Ahrweiler. Eine provisorisch eingerichtete Feuerwache wurde durch das Treffurter Löschgruppenfahrzeug und das Salzunger Tanklöschfahrzeug ergänzt. Alle anderen fungierten als „helfender Zug“ in Ahrweiler. Sie übernahmen die Einsatzleitung für einen Stadtteil und koordinierten zeitweise rund 300 Einsatzkräfte.

Die Aufgaben waren vielseitig: Aufräumen, Auspumpen von Kellern, Errichten von Bauzäunen oder Versorgung mit Notstrom. Die Kameradinnen und Kameraden beräumten den Keller einer Sparkasse und einer Klinik, setzten hydraulische Rettungsgeräte ein. Sie sorgten für Brauchwasser, damit Bewohner ihre Häuser reinigen konnten. Abschleppunternehmen sind unterstützt worden, Autos zu bergen.

Am 8. August trat der Einsatzzug die Heimreise an. Damit war der Einsatz für alle in Rheinland-Pfalz eingesetzten Thüringer Kräfte beendet. Viele Einzelschicksale und Bilder unvorstellbarer Zerstörung sind den Fluthelfern in Erinnerung. Christian Grebe dankt den Einsatzkräften aus dem Wartburgkreis und aus Eisenach, auch deren Familien und Arbeitgebern. Auch Vizelandrat Udo Schilling (CDU) lobte den „selbstlosen und engagierten Einsatz“.