60 glückliche Jahre des Zusammenseins in Falken

Die Eheleute Heinz und Gertrud Noll aus dem Treffurter Stadtteil Falken schreiten seit vielen Jahrzehnten gemeinsam glücklich Seit’ an Seit’. Zu ihrem 60. Hochzeitstag am 15. Oktober überrascht der Treffurter Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) sowie der Ortsteilbürgermeister Patrick Junge (BfB) das Jubelpaar. Beide übermitteln ihre Glückwünsche mit prächtigen Blumensträußen und einem kleinen Präsent. Zahlreiche Nachbarn und Familienangehörige reihen sich ebenfalls in die Schlange der Gratulanten ein.