630 junge Menschen in Kreis der Erwachsenen aufgenommen

„In diesem Jahr lief einiges anders und manches sogar überhaupt nicht – davon waren wir als Veranstalter der Jugendweihen im gesamten Wartburgkreis betroffen“, sagt Alena Tittelbach vom Verein der Jugendweihe Westthüringen resümierend über dieses Jahr. Dem Jugendweihe-Team, bestehend aus ehrenamtlichen Helfern, einer Angestellten und sogar zwei Auszubildenden, stellen trotz aller Hürden dieses Jahr 26 Feierstunden zur Jugendweihe auf die Beine.

„Wir haben uns den Kopf zerbrochen und mutig mit allen Widrigkeiten gekämpft, um auch in diesem besonderen Jahr allen Heranwachsenden den symbolischen Schritt zum Erwachsenwerden zu ermöglichen“, erzählt die Mitarbeiterin der Jugendweihe. Dem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe gelingt es im Corona-Jahr auch, die beiden Ausbildungsplätze zu bewahren. Aufgrund der Hygienevorschriften entschied sich der Verein für mehr kleinere Veranstaltungen.

Das Jugendweihe-Team erfüllt Stolz, dass alle Aufgaben gelangen, wenn auch teils mit Abstrichen. „Die strahlenden Gesichter der insgesamt 630 jungen Menschen, die an den Feierlichkeiten teilgenommen haben und im Kreis der Erwachsenen begrüßt wurden, zeigten, dass wir trotz der Widrigkeiten wohl nicht viel falsch machten“, fährt Alena Tittelbach fort. Gerade das Engagement vieler Mitwirkender ermöglichten reibungslose Veranstaltungen. Dabei denkt Alena Tittelbach an Mitarbeiter der Veranstaltungshäusern, der Gemeindeverwaltungen, der Blumenläden, aber auch an Fotografen, Filmer, Redner und insbesondere auch an die Künstler, Tänzer und Techniker.

Bereits jetzt starten die Vorbereitungen fürs nächste Jahr. Das Team sucht Unterstützung. „Wir freuen uns immer über engagierte und kreative Helfer“, betont Geschäftsführer Tobias Dietzel.

Anmeldungen über die Geschäftsstellen unter Telefon: 03691/73 26 77 oder auf www.jugendweihe.org