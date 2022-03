64-jährige Autofahrerin aus Bad Salzungen missachtet Vorfahrt: Es kommt zum Zusammenstoß

Bad Salzungen. Am Mittwoch hat eine Autofahrerin im Wartburgkreis die Vorfahrt missachtet. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem anderem Fahrzeug.

Am Mittwoch ist es in der Clara-Zetkin-Straße in Eisenach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige missachtete die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges, als sie links in die Otto-Grotewohl-Straße abbiegen wollte.

Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin Blechschäden entstanden. Die 64-Jährige bekam zudem ein Bußgeld.