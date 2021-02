Theresa Frey (von links) und Andreas Artschwager vom Theater am Markt sowie Alexander Beisel und Friederike Fink vom Jungen Schauspielensemble des Landestheaters übergeben die gesammelten Unterschriften zum Fortbestand der Arbeitsverträge der Schauspieler am Landestheater an Oberbürgermeisterin Katja Wolf.