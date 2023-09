Die 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

70 Jährige bei Unfall in Wutha-Farnroda schwer verletzt

Wutha-Farnroda. Bei einem Unfall in Wutha-Farnroda wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Ein 94-Jähriger erfasste sie mit seinem Auto.

In Wutha-Farnroda im Wartburgkreis wurde am Donnerstag eine 70-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei informierte, sei die Frau mit einem E-Bike die Eisenacher Straße in Richtung Eisenach unterwegs gewesen. Gleichzeitig wollte ein 94-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fahren.

Er erfasste die Frau, wodurch sie stürzte. Die 70-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.