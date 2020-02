Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

74 Börsen-Teams im Wartburgkreis häufen Gewinne an

„Die Teilnehmerzahl ist zwar stabil, aber es nehmen immer weniger Schulen teil“, sagte Marketingmann Volker Weber von der Wartburgsparkasse, bei der Auszeichnung der Preisträgern des Planspiels Börse im Dienstleistungszentrum an der Rennbahn. In den Wertungen der Teams mit den höchsten Depotwerten sowie mit dem besten Nachhaltigkeitsertrag finden sich keine Schulen aus Eisenach und dem nördlichen Wartburgkreis. Auf die sechs Podest-Plätze beider Wertungen kommt das Dr.-Sulzberger-Gymnasium Bad Salzungen gleich fünf Mal und das Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium Vacha einmal. 204 Teams mit 540 Teilnehmern gingen im Einzugsgebiet der Sparkasse an den Start und führten 6434 Transaktionen aus.

In der Spielzeit vom 25. September bis 11. Dezember vermehrt das Team „94 Die Weltschnellsten“ (Sulzberger-Gymnasium) das Startkapital von 50.000 Euro um 5.111,19 Euro mit 16 Aktienwerten und einem Aktien-Fonds. Das Siegerpreisgeld von 300 Euro vermehrt sich mit 250 Euro für den sechsten Platz im Verbandsgebiet Hessen-Thüringen. Platz zwei im Wartburgkreis (250 Euro) und Rang sieben im Verbandsgebiet (200 Euro) geht nach Vacha zum Team „Die Börbos“, die nur 48,56 Euro weniger erspielen. Mit 54.756,88 Euro und einem Preisgeld von 200 Euro landen „12 TMT“ (Sulzberger-Gymnasium) im Kreis auf dem dritten und im Verband auf Platz zehn mit einem Preisgeld von 100 Euro. In der Nachhaltigkeitswertung gehen alle drei Plätze an das Sulzberger-Gymnasium. Mit nachhaltigen Investments erspielt das Team „93 Börsenbuben“ mit einem Gewinn von 3557,11 Euro Platz eins, vor „94 Jobelle“ mit 2995,68 Euro und „VodkaApfelZ“ mit 1602,82 Euro. Die beiden ersten Ränge erkämpfen in der hessisch-thüringischen Länderwertung Platz vier und sieben. Das Börsenspiel lässt sich das Kreditinstitut einiges kosten. „Jedes der 204 Team-Depots kostet uns 40 Euro, aber das geben wir gern aus – wir investieren gern in die Bildung“, betont Volker Weber. Das Spiel sei für Jugendliche eine gute Vorbereitung fürs Leben und dem Umgang mit Geld.