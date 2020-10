Corona-Fall in Kindergarten - 74 Kinder in Quarantäne

In einem Kindergarten in der Region der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hainich-Werratal wurden am 1. Oktober 74 Kinder und mehrere Mitarbeiter in Quarantäne versetzt, teilt das Landratsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.