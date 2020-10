75 Landmarken, ein Ostseestrand und andere Ortsgeschichten

Was Moritz Schauerhammer (29) und Anne Kaden (30) in Deubach machen, sorgt für Gesprächsstoff unter den 310 Bewohnern des Ortes. Das kann auch Pfarrerin Dorothee Köckert bestätigen, die als Seelsorgerin manche Gespräche unter den Einheimischen mitbekommt. „Das ist auch gut so“, freut sich Schauerhammer. Seit 1. September sind die beiden Künstler in dem Ortsteil von Wutha-Farnroda zu Gast. Sie haben ein zweimonatiges Stipendium „Künstler im ländlichen Raum“ der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkassen-Stiftung der Wartburgregion gewonnen. Mit einem Kunstprojekt, das gemeinsam mit den Bewohnern entsteht, wollen die Leipziger das idyllische, etwas versteckte Dörfchen mehr in den öffentlichen Blickpunkt rücken. Jetzt feiert das Künstler-Duo Bergfest. Und erste Erfolge.

Bei mehreren Spaziergängen haben sich Dorfbewohner zusammen mit dem Paar auf den Weg nach der gemeinsamen Ortsidentität gemacht. Das hat offensichtlich gut geklappt, blickt man die lange Dorfstraße hoch und runter. An vielen Stellen stecken bunt lackierte Holzstöcke im Boden. Das sind sogenannte Landmarken, die Einwohner selbst mit der Revierförsterin im Ort geschlagen, auf die richtige Länge gebracht, angespitzt, farbig lackiert und an Stellen gesteckt haben, die ihnen wichtig sind oder die sie als Orte mit Zukunft sehen. 75 solcher Landmarken sind in Deubach verstreut, einige warten noch an der Bushaltestelle, die zum Informationspunkt für das Projekt umfunktioniert wurde.

An der Kirche steckt ein Stock mit dem Titel „Stille Einkehr“, an einem anderen direkt vor einer Haustür ist ein Papier mit der Aufschrift „Lieblingsort“ angeheftet. Auf den Spaziergängen gab es neue Geschichten für alle Dorfbewohner. So wissen die Gastleute, bei denen die Leipziger gerade leben, warum die Wiese in ihrer Nähe Herzrasen heißt. Das hat Nachbar Egon aufklären können, der berichtete, dass dort einst der Bulle zum Decken stand und die Wiese so zu ihrem Namen kam.

Ein anderer Teilnehmer war das erste Mal in seinem Leben in der Dorfkirche, obwohl er bereits seit mehreren Jahren im Dorf wohnt. Eine der Entdeckungen ist, dass der Ortsteil sogar einen eigenen Ostseestrand hat, wie Moritz Schauerhammer berichtet. Oberhalb des Ortes gibt es ein Sandsteinvorkommen und tatsächlich findet sich dort jede Menge Sand, der genauso toll ist wie der an der Ostsee. Mancher Dorfbewohner hat hier die Sandkästen seiner Enkel gefüllt.

An der Bushaltestelle gibt es weitere Landmarken zum Abholen, hier können Einwohner auf einer Karte eintragen, wo sie die Stöcke gesetzt haben. Sie können hier auch dokumentieren, was sie speziell mit dem Stock markieren wollen. Das Kunstprojekt ist sogar Thema in Schönau, erzählt Museumsleiterin Anna Schieck. Von dort gibt es Wunsch, mit den Landmarken auch in diesem Dorf Orte zu markieren. Der Beigeordnete von Wutha-Farnroda, Jörg Schlothauer (parteilos), freut sich jedenfalls, dass das Projekt so gut angenommen wird. „Ich sehe, mit welcher Freude alle dabei sind, das ist das Beste.“

Die Aktion endet am 23. Oktober mit einem Spaziergang zu Deubachs besonderen Orten. Diese Orte und ihre Bedeutung sollen zusammengefasst später im Hörselbergmuseum Schönau öffentlich zu sehen sein.