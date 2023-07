84-Jährige verliert in Eisenach Geldbörse: Kinder zeigen sich als ehrliche Finder

Eisenach. In Eisenach hat eine Rentnerin ihre Geldbörse verloren. Nur kurze Zeit später brachten Kinder das Fundstück samt Inhalt zu ihr zurück.

Eine 84-Jährige informierte am Donnerstag die Polizei in Eisenach, dass sie ihre Geldbörse vermisse und vermutlich verloren habe, als sie den Müll entsorgte. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten noch am Abend Kinder bei ihr geklingelt und übergaben ihr das Portemonnaie samt aller Dokumente.

Die Kinder hatten die Geldbörse gefunden und der Dame gleich nach Hause gebracht.

