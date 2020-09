93-Jährige tanzt gegen das Trauma

Eisenach. Dokumentarfilm „The Euphoria of Being“ erzählt in Eisenach über ein Ballettprojekt und das Schicksal einer Auschwitz-Überlebenden.

„Der Film beeindruckt, hat mich tief berührt, strahlt so viel Lebensfreude aus und macht trotz der traurigen Handlung glücklich“, sagt der Eisenacher Volker Lindner über den Dokumentarfilm „The Euphoria of Being“, der am Mittwochabend zum Open-Air-Kino der interkulturellen Begegnungswoche „Das jüdische Eisenach“ innerhalb der Achava-Festspiele 45 Zuschauer anlockt. Nach der Deutschlandpremiere in München, wo der Streifen den Publikumspreis gewinnt, und einer gefeierten Aufführung in Weimar ist Eisenach erst der dritte deutsche Aufführungsort des Langfilms von Regisseurin Réka Szabó.