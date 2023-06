Das Vokalsextett Voicemade gastiert am 9. Juni in der Liboriuskapelle Creuzburg.

A-Capella-Gesang in der Liboriuskapelle Creuzburg

Creuzburg. Der Förderverein der Liboriuskapelle Creuzburg lädt zu einem Sommerkonzert ein. Zu Gast ist das Leipziger Ensemble Voicemade.

Das Leipziger Vokalsextett Voicemade gastiert am Freitag, 9. Juni, um 19 Uhr in der Liboriuskapelle Creuzburg. Es stellt die Vielfalt der A-Cappella-Musik vor.

Der erste Konzertteil folgt dem liturgisch-musikalischen Aufbau einer Messe und vereint bekannte Namen der Musikgeschichte, wie William Byrd und Josef Gabriel Rheinberger, mit unterschätzten alten Meistern, wie Philipp Heinrich Erlebach. Dazu kommen zeitgenössische Komponisten, so der Schwede Nils Lindberg. Die zweite Hälfte zeigt eine große Bandbreite an weltlichen Werken, vom Renaissance-Madrigal über romantische Lieder bis zu Arrangements bekannter Songs aus dem Pop-Jazz-Genre. Der Abend schließt mit einer Parodie auf die italienische Oper.

Voicemade begeistert seit 2017 sein Publikum mit abwechslungsreichen Konzertprogrammen in ganz Europa. Veranstalter des Sommerkonzerts ist der Förderverein der Liboriuskapelle. In der Pause und im Anschluss wird zu Gesprächen bei einem Glas Wein oder Sekt an der Kapelle und auf der nahen Werrabrücke eingeladen.

Karten im Vorverkauf bei der Touristinformation Creuzburg, Telefon: 036926/98047 sowie an der Abendkasse an der Kapelle, 25 Euro